РИАМО - 7 фев. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, который позволяет выдавать в Подмосковье медицинские рецепты как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, передает корреспондент РИАМО.

«Нововведение позволит существенно оптимизировать процедуру оформления документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил, что речь идет о выдаче рецептов на лекарства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что законопроект был разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства, которые были приняты в рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»). Приоритетный проект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан.