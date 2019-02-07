РИАМО - 7 фев. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Сергиево-Посадском районе, не оплатившего в срок штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по результатам представленных администрацией Сергиево-Посадского района материалов было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара.

«Участок расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области и принадлежит на праве собственности Марку Алексеевичу Щеглову, который был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», - отмечается в материале.

За неуплату административного штрафа в срок управлением в отношении М.А. Щеглова был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела направлены в судебный участок №158 Москвы для принятия решения.

Решением мирового суда М.А. Щеглов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.