РИАМО - 7 фев. В 2019 году в подмосковном Пущине начнут строительство фармацевтического кластера, власти региона окажут поддержку инвесторам при создании предприятий, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Воробьев дал старт производству лекарств на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в подмосковном городском округе Серпухове.

«У нас в городском округе Серпухов развивается фармкластер, и здесь в Оболенске. Рядом, в Пущине, мы откроем кластер, который будет предполагать работу 7-10 предприятий современных. Это тоже не за горами, соглашения подписаны. В этом году тоже начнем строить заводы. Строить начнут инвесторы, мы будем поддерживать всячески, чтобы они вовремя начали работать», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти Подмосковья будут оказывать меры поддержки инвесторам, которые будут строить заводы на территории кластера.

Ранее в обращении к жителям Подмосковья Воробьев сообщил, что строительство нового индустриального парка в Пущине начнется в мае текущего года.