РИАМО – 7 фев. Продажа электронных подарочных сертификатов впервые стартовала в Московском планетарии, минимальный номинал составляет 500 рублей, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Московский планетарий запустил продажу электронных подарочных сертификатов совместно с билетным оператором Lastick.

«Приобрести сертификаты онлайн можно в любом количестве и в любой день недели. Их минимальный номинал составляет 500 рублей, а максимальный не имеет видимых границ, как и сама Вселенная. Владелец сертификата сможет принять участие во всех лекциях, научных опытах и показах, представленных на официальном сайте Московского планетария», – отмечается в сообщении.

К подарку можно оставить поздравительное сообщение адресату.

«Получателю понадобится всего лишь ввести номер сертификата на сайте, выбрать дату и событие. Билеты будут отправлены по e-mail и СМС, а после получения вы сможете добавить их в Apple Wallet – легко и просто. Все сертификаты действительны в течение шести месяцев с момента покупки», – заключается в материале.