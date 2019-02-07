РИАМО - 7 фев. С 2021 года компания «Российские железные дороги» планирует постепенно запускать на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотные поезда, опытные образцы планируется изготовить к 2020 году, сообщает в четверг ТАСС.
По словам первого заместителя генерального директора РЖД Александра Мишарина, с 2021 года начнется поэтапный переход на беспилотное вождение на МЦК.
«ОАО «Российские железные дороги» планирует с 2021 года поэтапно внедрять беспилотные поезда на Московском центральном кольце. <…> В 2019–2020 годах компания планирует изготовить опытные образцы и протестировать комплекс автоматического управления, а также разработать и утвердить нормативную документацию для беспилотного управления на МЦК», – говорится в сообщении.
Уже с прошлого года компания создает модули технических средств для совершенствования бортовых средств беспилотного управления и для повышения безопасности движения.
В начале текущего года может состояться тестирование: первая поездка беспилотника пройдет в автоматическом режиме, но пока с машинистом.
В настоящее время пассажиров Московского центрального кольца перевозят поезда «Ласточки».
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