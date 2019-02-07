РИАМО - 7 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт производству лекарств на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в подмосковном городском округе Серпухове, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Важное событие - новый современный завод, построенный, как говорят, по последнему слову техники, сегодня начал работу. Широкая линейка медицинских препаратов, которые уже имеют отечественное, так скажем, звучание, отечественное производство здесь. Для нас очень приятно - это еще и рабочие места, налоги, поэтому мы благодарим инвесторов. Знаю, что у них есть следующие планы по расширению, по дальнейшим инвестициям», - сказал Воробьев.

Воробьев также пообщался с работниками предприятия, которые уже начали трудиться на заводе.

«Зарплата достойная, условия труда высокие. Поэтому я очень рассчитываю, что завод будет успешно работать», - добавил губернатор.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в свою очередь отметил, что Московская область сегодня является одним из флагманов развития фармацевтической отрасли в Российской Федерации, учитывая тот потенциал, который сегодня накоплен областью и предприятиями, которые инвестируют значительные средства в создания производств на территории области, отвечает самым высоким международным стандартам.

«Мы сегодня, обойдя это предприятие, убедились в том, что здесь самые современные промышленные технологии внедрены», - пояснил Цыб.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков также выразил заинтересованность в участии в развитии фармацевтического кластера в Подмосковье.

Новый завод акционерного общества «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» построен в рамках соглашения с правительством Московской области, заключенного в мае прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Территория, на которой располагается завод, составляет 6 гектаров, а производственные помещения занимают 14 тысяч квадратных метров. Потенциал предприятия составляет 1,3 тонны продукции в год. Производственная мощность предполагает выпуск 1,6 миллиарда таблеток в год или 120 миллионов капсул.

Правительством Подмосковья была оказана поддержка в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуру на сумму более 83 миллионов рублей. Предполагается, что на предприятии появятся 350 рабочих мест. В настоящее время уже создано 130 рабочих мест. Средняя ежемесячная зарплата сотрудников составит 63 тысячи рублей.

Фармацевтическое предприятие «Оболенское» в Серпухове было создано в 1994 году на площадях бывшего ВНИИ прикладной микробиологии, участвовавшего в советских программах разработки бактериологического оружия. На предприятии производятся таблетки и капсулы. Предприятие входит в топ-12 отечественных производителей.

Фармацевтическая отрасль Подмосковья насчитывает свыше 70 предприятий. С 2013 года рост объемов производства вырос более чем в три раза.