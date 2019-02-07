РИАМО - 7 фев. С 9 по 11 октября 2019 года в наукограде Черноголовке пройдет XVII всероссийская с международным участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Цель школы – обсудить новейшие достижения молодых исследователей, поделиться опытом, создать коммуникационную среду для установки и укрепления контактов между молодыми учеными. Школа проводится на базе Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук (ИСМАН).

«Программа будет включать лекции приглашенных ученых, доклады участников, посещение выставки достижений ИСМАН, экскурсии, спортивные мероприятия. Предполагается проведение конкурса на лучшую работу. Лучшие доклады будут премированы», – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Тематика школы-семинара охватывает широкий круг проблем, связанных с исследованиями в области макрокинетики процессов горения и взрыва, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, применения этих процессов для получения новых материалов, а также связанные с этой областью современные проблемы материаловедения, термодинамики, химической кинетики и металлургии.

«Одной из приоритетных задач сохранения научно-технического потенциала региона является привлечение в науку молодых кадров. Правительством Московской области уделяется этому направлению особое внимание: растет число выданных грантов правительства Московской области в сфере науки, технологий и инноваций, для улучшения жилищных условий молодых ученых реализуется программа «Социальная ипотека», выделяются финансовые средства из федерального и областного бюджетов на развитие наукоградов», – уточнил Хромов.

В Московской области расположено 8 из 13 наукоградов Российский Федерации. В конце 2018 года в наукограде Жуковском был открыт первый в Подмосковье и один из первых в стране технопарк в сфере высоких технологий. На реализацию проекта было направлено 97 миллионов рублей из бюджета области. Планируется, что ежегодно будет создаваться не менее одного подобного технопарка.

Ученым, желающим принять участие в работе школы-семинара, необходимо заполнить регистрационную карточку и прислать тезисы докладов на электронный адрес оргкомитета до 6 сентября 2019 года. Организационный взнос не взимается. Сайт школы: http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/.