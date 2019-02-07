РИАМО - 7 фев. С 9 по 11 октября 2019 года в наукограде Черноголовке пройдет XVII всероссийская с международным участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Цель школы – обсудить новейшие достижения молодых исследователей, поделиться опытом, создать коммуникационную среду для установки и укрепления контактов между молодыми учеными. Школа проводится на базе Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук (ИСМАН).
Тематика школы-семинара охватывает широкий круг проблем, связанных с исследованиями в области макрокинетики процессов горения и взрыва, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, применения этих процессов для получения новых материалов, а также связанные с этой областью современные проблемы материаловедения, термодинамики, химической кинетики и металлургии.
«Одной из приоритетных задач сохранения научно-технического потенциала региона является привлечение в науку молодых кадров. Правительством Московской области уделяется этому направлению особое внимание: растет число выданных грантов правительства Московской области в сфере науки, технологий и инноваций, для улучшения жилищных условий молодых ученых реализуется программа «Социальная ипотека», выделяются финансовые средства из федерального и областного бюджетов на развитие наукоградов», – уточнил Хромов.
В Московской области расположено 8 из 13 наукоградов Российский Федерации. В конце 2018 года в наукограде Жуковском был открыт первый в Подмосковье и один из первых в стране технопарк в сфере высоких технологий. На реализацию проекта было направлено 97 миллионов рублей из бюджета области. Планируется, что ежегодно будет создаваться не менее одного подобного технопарка.
Ученым, желающим принять участие в работе школы-семинара, необходимо заполнить регистрационную карточку и прислать тезисы докладов на электронный адрес оргкомитета до 6 сентября 2019 года. Организационный взнос не взимается. Сайт школы: http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool17/.
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