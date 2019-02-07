РИАМО - 7 фев. Московский городской суд оставил без изменения апелляционную жалобу на арест Рауфа Арашукова, он останется под стражей до 30 марта, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Московским городским судом оставлено без изменения постановление Басманного суда, по которому в отношении Рауфа Арашукова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта», - сказал собеседник агентства.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов С.В. Шишова и Е.В. Устина, представляющих интересы Р.Р. Арашукова, прошло в четверг в зале Мосгорсуда.

Ранее Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».