РИАМО - 7 фев. Москомстройинвест по-прежнему будет контролировать деятельность столичных застройщиков и после перехода на проектное финансирование (на эскроу-счета), говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

По словам заместителя председателя комитета Александра Гончарова, Москомстройинвест поддерживает идею перехода на новую схему финансирования проектов, так как деятельность застройщиков становится более прозрачной и вызывает доверие.

«Мы, как контролирующий орган, продолжим свою работу. И несмотря на то, что плановые проверки над деятельностью застройщиков отменены, остаются внеплановые. Основанием для внеплановых проверок являются несколько факторов», – сказал Гончаров.

Так, по его словам, в числе оснований для внеплановых проверок – анализ ежеквартальной отчетности, которую застройщики продолжают предоставлять в Москомстройинвест.

«Кроме того, мы активно мониторим графики реализации проектов застройщиками. Если отставание от графика составляет более шести месяцев, мы также имеем право выйти на проверку. Вместе с тем мы выдаем застройщикам предостережения», – дополнил Гончаров.

Поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан, были утверждены 26 декабря 2018 года.

С 1 июля 2019 года все застройщики будут обязаны перейти к использованию эскроу-счетов для привлечения денежных средств граждан в рамках долевого строительства. Это касается и новых и уже начатых проектов, вне зависимости от даты регистрации первого договора долевого участия. При этом данный способ привлечения денежных средств будет отражен в ЗОСТ.