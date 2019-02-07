РИАМО - 7 фев. В двух флагманских столичных центрах госуслуг 8 и 9 февраля пройдет акция «День без турникетов», здесь посетителям расскажут о работе столичной сети «Мои документы», сообщается на сайте ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

«Посетители центров узнают, как проходит рабочий день сотрудников: утренняя встреча, постановка целей на день, подготовка центра к работе, поддержание порядка в течение дня, помощь жителям и оказание государственных услуг», – говорится в сообщении.

Кроме того, участникам акции расскажут и наглядно покажут, какие услуги, пилотные и инновационные проекты реализуются в центрах в настоящий момент. Все желающие узнают о полезных и интересных мастер-классах, выставках и курсах компьютерной грамотности, которые проводят сотрудники центров для жителей.

Акция пройдет 8 февраля во флагманском офисе в ЮЗАО с 11:00 до 12:00; 9 февраля – во флагманском офисе в ЦАО также с 11:00 до 12:00. Еще в одном центре госуслуг в районе Строгино акция прошла с 10:00 до 11:00 в четверг. Для участия в экскурсии необходимо заранее записаться на сайте проекта.

Акция «День без турникетов» – это городской проект, который дает возможность жителям узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях столицы, увидеть своими глазами, как устроены самые последние нововведения, вошедшие в жизнь москвичей. В этом году к акции присоединились и центры госуслуг «Мои документы».