РИАМО – 7 фев. В ближайшие несколько лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО будет осуществлен переход на современные стандарты обслуживания граждан, проживающих в новой Москве, подобным проектом станет ввод первой очереди больницы на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Строительство ведется в два этапа. До марта 2019 года планируется возвести палатный корпус на 606 коек, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический корпуса, инженерно-технические сооружения», – сказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что до марта 2020 года планируется построить амбулаторный корпус, детский корпус на 180 коек, роддом на 130 коек, инфекционный корпус на 100 коек и подстанцию скорой медицинской помощи.

«Возведут и подключат необходимые инженерно-технические сооружения. Медицинский центр оснастят необходимым медицинским и лабораторным оборудованием, наймут опытный персонал», – дополнил Жидкин.

Он также пояснил, что АДЦ в поселке Коммунарка будет готов к 2030 году.

«Его площадь составит около 5 миллионов квадратных метров. Помимо крупного медицинского кластера здесь расположатся помещения префектуры ТиНАО, корпуса филиала Российской государственной библиотеки, офисные помещения», – перечислил Жидкин.

Среди прочих современных медицинских центров, запланированных к строительству в ТиНАО, можно отметить детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в поселке Птичное, которую должны будут ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Жидкин пояснил, что это будет современная, прекрасно оснащенная клиника.

«Врачи смогут принимать до 750 пациентов за одну смену – 520 взрослых и 230 детей. Источник финансирования – городской бюджет», – дополнил он.

Кроме того, глава департамента заверил, что к 2020 году в Щербинке планируют построить поликлинику, аналогичную той, что введут в эксплуатацию в Птичном.

«К 2021 году в ТиНАО построят более 10 объектов здравоохранения. Помимо больницы на территории АДЦ в Коммунарке возведут девять поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи в поселениях Московский и Киевский. Строительство большинства из них профинансируют из городского бюджета», – резюмировал Жидкин.