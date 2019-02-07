РИАМО - 7 фев. Первые десять дней февраля в столице окажутся в общем теплее нормы на 6-7 градусов, такое случается один раз в 5-6 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первая неделя февраля в Подмосковье и Москве оказалась теплой с незначительным количеством осадков.

«В последний день рабочей недели погоду в Московском регионе будет формировать периферия антициклона с центром над Волгоградской областью. Существенных осадков не ожидается, за счет прояснений ночью температура воздуха понизится в Москве до минус 5-7 градусов, по области до минус 10. Днем температура повысится до минус 1-3. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 4 градуса», – говорится в сообщении.

В выходные атмосферное давление понизится и приблизится к норме. Местами пройдет небольшой снег. Ночью будет минус 7-4 градуса, днем – минус 4-1. Высота снежного покрова не изменится и составит в Москве 33-37 сантиметров, что близко к норме.

«В целом первая декада февраля в Москве окажется выше нормы на 6-7 градусов, что случается в среднем раз в 5-6 лет», – добавляется в сообщении.

Самая высокая температура воздуха в первой декаде февраля была в 1990 году, средняя температура воздуха составила плюс 0,7 градуса, и за первые 10 дней месяца высота снега в Москве уменьшилась на 10 сантиметров.