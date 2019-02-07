РИАМО - 7 фев. Информация СМИ о том, что студентка факультета журналистики Московского университета пыталась покончить жизнь самоубийством, не соответствует действительности, сообщила РИАМО в четверг пресс-секретарь факультета Дарья Фомина.

Ранее СМИ сообщили о том, что 20-летняя студентка факультета журналистики МГУ пыталась покончить с собой в здании вуза на Моховой улице.

«По нашим данным, студентке на третьем этаже на балюстраде стало очень плохо. Это заметили преподаватели и студенты. Было ощущение, что она потеряет сознание. Попытку суицида не подтверждаем», – сказала Фомина.

Она отметила, что девушке оказали первую медицинскую помощь, она находится в стабильном состоянии.

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