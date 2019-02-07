РИАМО - 7 фев. В ГБУ «Мосстройинформ», также известному москвичам как Дом на Брестской, летом пройдет экскурсия, посвященная новому макету Москвы, тематику экскурсии определят в ходе голосования в проекте «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Голосование, которое посвящено программе экскурсии в макетную мастерскую Дома на Брестской, стартовало в конце января. На сегодняшний день в нем приняло участие почти 130 тысяч москвичей. Одним из самых популярных вариантов является предложение провести в Доме на Брестской выставку уже готовых, но еще не экспонировавшихся частей макета Москвы», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он пояснил, что в числе других вариантов – проведение лекции-презентации проекта «Новый макет Москвы», мастер-классы по изготовлению моделей деревьев и кустарников, а также знакомство с работой специалистов макетной мастерской и технологиями создания макетов сооружений.

Левкин добавил, что сейчас общая площадь макета Москвы, который выставлен в специальном круглом павильоне на ВДНХ, составляет 368 квадратных метров. Там представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.

В свою очередь, директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов подчеркнул, что над созданием города в миниатюре работает уникальная команда специалистов макетной мастерской.

«Это около 60 человек: чертежники, художники, архитекторы, макетчики, программисты, художники-графики и электрики. Это весьма кропотливая, тонкая работа. На ВДНХ жители и гости столицы видят результат трудов наших сотрудников, сами они остаются в тени. Мы решили исправить эту ситуацию и провести что-то вроде «Дня открытых дверей». Москвичи получат возможность сходить на экскурсию и посмотреть, как делается мини-копия столицы», – отметил он.

Новый макет столицы создается с 2012 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2020 году работы должны завершиться, площадь арт-объекта составит более 926 квадратных метров. Сейчас на северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.

Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тысяч объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы.