РИАМО - 7 фев. Женщина, подозреваемая в серии карманных краж, задержана в Москве, также она помогла скрыться мужчине, которые наехал на сотрудника полиции, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее в Тульской области по горячим следам задержали подозреваемого в наезде на полицейского в столичном районе Северное Бутово. Мужчина попытался скрыться при задержании на Старокачаловской улице.

«Спустя несколько часов полицейским удалось задержать и подозреваемую, которая совершала карманные кражи, находясь в торговых центрах. Ею оказалась 35-летняя безработная, у которой в ходе обыска по месту проживания были изъяты банковские карты, тетради и записи, а также пробитое колесо, от которого водитель автомобиля успел избавиться, перед тем как поехать в сторону Тулы», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.