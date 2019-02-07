РИАМО - 7 фев. Около 840 вещей забыли пассажиры московского метро в январе, среди забытых предметов были коврики для фитнеса и кафельная плитка, также пассажиры забывали и крупногабаритные вещи, среди которых рюкзаки, дорожные сумки с личными вещами, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной подземки.

«Пассажиры забыли около 840 вещей в январе, почти половину из них уже вернули владельцам. Среди необычных находок оказалось несколько ковриков для фитнеса и кафельная плитка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также пассажиры забывали и крупногабаритные вещи, среди которых рюкзаки, дорожные сумки с личными вещами, чемоданы и прогулочные коляски.

Представитель пресс-службы добавил, что найденные вещи передаются на склад забытых вещей, который располагается на станции «Котельники». Там они хранятся полгода с даты регистрации заявления о находке.