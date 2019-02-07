РИАМО - 7 фев. Около 30 миллиардов рублей направят дополнительно в 2019 году на решение проблем обманутых дольщиков в Подмосковье и ремонт и строительство региональных дорог, соответствующие изменения приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

«Проектом закона предлагается увеличить расходы бюджета Московской области на 2019 год на 29 миллиардов рублей. Таким образом они составят 616,6 миллиарда рублей. Доходы бюджета останутся без изменений, их объем составит 537 миллиардов рублей. Внесение изменений в бюджет обусловлено двумя причинами: первое - это мероприятия в сфере дорожного хозяйства за счет остатков средств Дорожного фонда, это позволит продолжить строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства», — сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представляя законопроект.

Она добавила, что вторая основная правка - это необходимость предоставления субсидий публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Мухтиярова отметила, что у региона паритетное софинансирование с РФ, Подмосковье обеспечивает 50% от взносов, соответственно 5 миллиардов рублей за счет средств резерва будут предусмотрены на эти цели.

Законопроект поддержали сразу в трех чтениях большинство депутатов.