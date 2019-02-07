РИАМО - 7 фев. В столичном районе Текстильщики появится новый спортивный комплекс для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №65 «Ника», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Столичные власти одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки для участка, расположенного на Волжском бульваре, владение 8. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Развитие спортивной инфраструктуры и расширение доступа жителей к массовому спорту – одна из приоритетных задач московских властей. Новый спортивный комплекс на Волжском бульваре будет построен на участке площадью порядка 0,82 гектара для спортшколы олимпийского резерва №65 «Ника», которая располагается улице Академика Скрябина, дом 40, корпус 1», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Он подчеркнула, что это – одна из ведущих детских волейбольных школ Москвы, воспитанники которой на протяжении многих лет уверенно занимают призовые места в соревнованиях городского, федерального и даже международного уровня в составе сборных команд России.

Княжевская дополнила, что сейчас ребята тренируются на различных площадках, в том числе в спортивных залах близлежащих школ.

«Строительство отдельного комплекса позволит не только проводить занятия на единой площадке, но и принимать у себя спортивные городские события», – пояснила она.

Работы будут проводиться за счет средств городского бюджета, предусмотренных действующей Адресной инвестиционной программой города Москвы.