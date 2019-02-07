РИАМО - 7 фев. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к управляющей компании «УК «Городская» на более 39 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ПАО «МОЭК» был подан иск о взыскании задолженности за тепловую энергию за период с января по декабрь 2017 года в размере 35,8 миллиона рублей и неустойки в размере 4,1 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

УК «Городская», как правило, оплачивает поставленное тепло только после подачи исков и решений суда. В отношении компании по искам МОЭК за период 2014–2018 годов уже принято 18 положительных судебных решений на сумму свыше 63 миллионов рублей. В данном случае задолженность также была погашена только после подачи заявления в суд.

«Постоянная задержка оплаты за поставленную тепловую энергию несет угрозу для надежного обеспечения теплом и горячей водой как жителей обслуживаемых компаниями-должниками домов, так и для работы всей столичной системы теплоснабжения», – заявил начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

В управлении ОАО «УК «Городская» находятся более 150 многоквартирных жилых домов. Просроченная задолженность перед МОЭК по состоянию на 1 января 2019 года превышает 190 миллионов рублей. В настоящее время в судах различной инстанции рассматриваются шесть исковых заявления ПАО «МОЭК» о взыскании с ОАО «УК «Городская» задолженности за тепловую энергию на общую сумму более 87 миллионов рублей.

Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в ПАО «МОЭК» системный характер. Компания для решения проблем с должниками использует всевозможные правовые механизмы – судебные иски, лишение лицензий управляющих компаний-должников, привлечение к субсидиарной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников.