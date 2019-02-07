РИАМО – 7 фев. Организацию из городского округа Клин привлекли к ответственности за невыполнение предписания управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, ООО «Дюна» оштрафовано на 100 тысяч рублей за распространение сорняковой растительности на участке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Ранее была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Дюна», арендатора земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 57,8 гектара, расположенных в городском округе Клин.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. На вышеуказанных участках не проведены мероприятия по защите от зарастания сорной (на площади 54,9 гектара) и древесно-кустарниковой растительностью (на площади 2,9 гектара). Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении ООО «Дюна» был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, повторно выдано предписание для устранения выявленных нарушений.

«Материалы административного дела направлены в судебный участок №247 Даниловского района города Москвы для принятия решения», – уточняется в сообщении.

Решением мирового суда ООО «Дюна» за невыполнение в установленный срок предписания управления привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.