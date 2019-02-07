РИАМО - 7 фев. В Зеленограде из административного здания эвакуировали людей из-за короткого замыкания, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу: город Зеленоград, корпус 445А, в административном здании произошло короткое замыкание. Наше подразделение все проверило. Сейчас все работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что люди из здания были эвакуированы до прибытия спасателей.

По данным открытых источников, по данному адресу находится детский сад школы №1353.