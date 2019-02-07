РИАМО - 7 фев. В гонке «Лыжня России» на территории Московской области примет участие более 15 тысяч человек, протяженность трассы составит 10 километров, для всех участников будет организован бесплатный трансфер, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Традиционно в эту субботу нас ждет большой праздник спорта – это «Лыжня России». Традиционно мы ее проводим в Московской области. Свыше 15 тысяч участников мы ждем. Сейчас по данным регистрации свыше 13 тысяч человек зарегистрировались. Хороший старт. Протяженность дистанции –10 километров», – сказал Терюшков.

Он добавил, что традиционно при организации «Лыжни России» делается бесплатный трансфер участников, также организовывается бесплатная парковка для личного транспорта соревнующихся.

Также будет бесплатная раздача горячего чая, организована бесплатная торговля и выездная ярмарка.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.