РИАМО - 7 фев. Более 143 миллионов рублей направят из подмосковного бюджета в 2019 году на единовременные выплаты ветеранам, инвалидам и членам семей погибших в Афганской войне, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

«Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым вносится данный законопроект в связи с приближающимся тридцатилетием вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Представленный проект закона предусматривает единовременную денежную выплату в размере от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Прогнозная численность 14847 человек. Потребует выделения в 2019 году дополнительных финансовых средств в объеме 143,6 миллиона рублей», - сказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова, представляя законопроект.

Она отметила, что выплаты могут получить ветераны, инвалиды боевых действий, а также члены семей погибших.