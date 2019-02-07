РИАМО – 7 фев. Первую автомойку для беспилотных автомобилей хотят открыть в России в 2021 году, к этому времени количество автоматизированной техники в городах страны потребует создания соответствующей инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

«В 2021 году в России появится первая специализированная автомойка для автоматизированного и «подключенного» к системе связи V2X транспорта (оборудованного технологией связи с инфраструктурой, пешеходами и другими транспортными средствами). Проект такой мойки уже разработан, ее появление – вопрос необходимости», – отметил собеседник агентства в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

По его словам, первый объект клинингового обслуживания беспилотников хотят запустить в конце 2021 года, когда количество автоматизированной техники в городах уже потребует соответствующей инфраструктуры.

«Работающие сегодня автомойки не подходят для автоматизированных и «подключенных» автомобилей, поскольку неправильная и неосторожная мойка может привести к «слепоте» беспилотника, а значит, создать потенциально опасные ситуации на дорогах», – отметил собеседник агентства.

По его мнению, важно следить за тем, чтобы не было остатков моющего средства.

«Чтобы рядом с датчиками, определяющими окружение, не было пыли, насекомых, каких-то других посторонних предметов. Кроме того, должны быть особые «щадящие» щетки и другие предметы, которые используются для работы с загрязнениями. Неосторожная уборка, а точнее – неквалифицированная, может привести к тому, что сенсоры будут сбиты», – дополнил собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что по мере увеличения числа автоматизированных автомобилей планируется расширить и сеть клининговых станций, например, переоборудовав действующие автомойки.

В настоящее время рабочая группа также работает с проектом, который предлагает разработки автоматизированной автомойки для беспилотников, что в перспективе уменьшит затраты на дорогостоящий клининг.