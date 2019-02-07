РИАМО - 7 фев. В подмосковной Лобне полиция расследует разбой на квартиру пенсионерки, неизвестный вынес ювелирные украшения и деньги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1937 года рождения с заявлением о том, что 5 февраля около 15:00 в ее дом проник неизвестный и, угрожая ей ножом, открыто похитил ювелирные украшения и денежные средства в размере 2,5 тысяч рублей. Сумма ущерба – 8,5 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, заключил сотрудник пресс-службы.