РИАМО – 7 фев. Человеческие кости обнаружили на территории теплоэлектростанции на Монтажной улице в Восточном округе Москвы, сообщает РЕН ТВ.

«Останки – ключицу, грудину, ребро, две лопатки, две ключевые, две локтевые и две лучевые кости – нашли в колодце ливневого водостока», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, найденные останки принадлежали человеку, умершему более двух лет назад.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку.