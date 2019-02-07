РИАМО – 7 фев. Человеческие кости обнаружили на территории теплоэлектростанции на Монтажной улице в Восточном округе Москвы, сообщает РЕН ТВ.
«Останки – ключицу, грудину, ребро, две лопатки, две ключевые, две локтевые и две лучевые кости – нашли в колодце ливневого водостока», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, найденные останки принадлежали человеку, умершему более двух лет назад.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку.
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