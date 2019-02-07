РИАМО - 7 фев. Виктор Королихин станет главой Контрольно-счетной палаты Московской области, его кандидатуру в четверг поддержали депутаты Мособлдумы на очередном заседании регионального парламента.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес кандидатуру Королихина Виктора Владимировича на должность председателя Контрольно-счетной палаты Московской области. Прошу поддержать данную кандидатуру», - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев, представляя кандидатуру.

Кандидатуру рассмотрели на заседаниях всех фракций областного парламента и приняли положительное решение. В ходе открытого голосования «за» проголосовали большинство депутатов.

«Я понимаю ответственность данной работы. Важно, чтобы было плотное взаимодействие и с органами исполнительной власти, и с Московской областной думой», - отметил в свою очередь Королихин.

Ранее эту должность в течение пяти лет занимала Татьяна Крикунова. В связи с истечением срока полномочий депутаты Мособлдумы приняли решение об освобождении ее от должности с 13 февраля.