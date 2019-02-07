РИАМО - 7 фев. По итогам минувшего года подмосковная прокуратура выявила свыше 76 тысяч нарушений федеральных законов, дисциплинарную и административную ответственность понесли около 25 тысяч виновных должностных лиц, сообщил в четверг прокурор Московской области Алексей Захаров.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2018 год. В ходе мероприятия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуроров за успешную работу по снижению уровня преступности в регионе.

«Всего по итогам отчетного года выявлено более 76 тысяч нарушений федеральных законов, для их устранения вынесены почти 17 тысяч представлений, в суды направлено 7,5 тысяч исковых заявлений», – сказал Захаров в ходе заседания.

По его словам, за допущенные нарушения закона к дисциплинарной и административной ответственности в общей сложности привлекли почти 25 тысяч виновных должностных лиц. По направленным прокурорами в органы расследования материалам возбуждены свыше 600 уголовных дел.

Захаров добавил, что прокуратура среди прочего осуществляет надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе и сфере космической промышленности. В минувшем году по итогам этих мероприятий в Подмосковье возбудили два уголовных дела по фактам халатности при сборке космической техники и фактам нарушений технологических требований, повлекших причинение крупного ущерба государству.

По словам Захарова, всего по инициативе областных прокуроров за различные нарушения закона при исполнении гособоронзаказа к административной ответственности по итогам 2018 года привлечены 313 должностных лиц, среди которых есть руководители предприятий и корпораций.

Кроме того, прокурор Московской области озвучил итоги работы по надзору в сфере охраны окружающей среды.

«Всего в 2018 году в сфере охраны окружающей среды и природопользования прокурорами Московской области пресечено без малого 5,5 тысяч нарушений закона, внесено более 1,3 тысячи представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 1,3 тысячи лиц, в административном порядке наказаны более 1,1 тысячи лиц», - сказал Захаров.

Он добавил, что органы расследования по материалам прокурорских проверок возбудили 38 уголовных дел об экологических преступлениях. Захаров также подчеркнул, что в минувшем году областные прокуроры вели активную работу по освобождению особо охраняемых природных территорий и береговых полос водоемов от самостроя, а также работу по возвращению незаконно отчужденных участков этих территорий обратно в собственность государства.

«Так, решением Арбитражного суда Московской области удовлетворены требования прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков общей площадью 5,7 гектара, расположенных в границах особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Лосиный остров», - отметил Захаров.

Он добавил, что природоохранный прокурор принял меры по прекращению в судебном порядке права собственности на земельный участок общей площадью 66 гектаров из числа земель колхоза «Нудольский» в городском округе Клин. Данный участок, включающий в себя водные объекты общего пользования и их береговые полосы, был незаконно сформирован и оформлен в собственность юрлица. Клинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, государственная собственность на земельный участок с находящимися на нем природными объектами была восстановлена в полном объеме.