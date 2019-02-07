РИАМО – 7 фев. Главная национальная задача, которая стоит перед страной, – увеличение продолжительности жизни, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, увеличить продолжительность жизни можно только за счет снижения предотвратимой смертности.

«Задача – выйти к 2030 году на продолжительность жизни как минимум 80 лет в среднем для нашего населения, сейчас у нас – 72,7. Для этого мы за шесть лет, к 2024 году, должны в год сохранять на 230 тысяч жизней больше, чем в 2017 году», – сказала Скворцова в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт» на «ВестиFM».

Ранее Скворцова сообщила, что одним из приоритетов станет реализация программ общественного здоровья, в числе которых: обеспечение безопасности условий труда, борьба с неинфекционными заболеваниями, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также популяризация активного долголетия.