РИАМО – 7 фев. Более 220 кровель нежилых зданий очистили от снега и наледи в Подмосковье в период с 24 января по 7 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Инспекторы надзорного ведомства проводят ежедневные рейды по проверке качества очистки от снега и наледи кровель нежилых зданий в Подмосковье. В первую очередь обращают внимание на социально значимые объекты.

«За последние две недели (с 24 января по 7 февраля – ред.) по указанию инспекторов Госадмтехнадзора очищено от снега и наледи более 220 кровель нежилых зданий. В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок в зимний период в первую очередь остаются социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники, то есть объекты с массовым пребыванием людей», – говорится в сообщении.

По итогам проверок были выданы предписания, которые были исполнены. Остальные замечания по содержанию крыш устранили в день проверки сотрудником ведомства.

Наибольшее количество нарушений хода уборки кровель нежилых зданий устранено в городских округах Сергиев-Посад, Истра, Серпухов и Одинцово.