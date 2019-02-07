РИАМО (РЕУТОВ) – 7 фев. Общественная палата Реутова обратилась к главе городского округа Станиславу Каторову с предложением восстановить барельеф на стене многоэтажного дома по улице Лесная, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Барельеф установили к 50-летию СССР, однако при капитальном ремонте здания он был утрачен.

«Общественники направили письмо главе Реутова Станиславу Каторову с просьбой восстановить исторический памятник с изображением солнца и взлетающей ракеты на фасаде дома №8 на Лесной улице. Барельеф находился на месте десятилетиями, однако при капитальном ремонте здания его демонтировали, а после покраски стен так и не вернули на место», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, монтаж изображения не повлечет за собой проблем и задержек из-за дополнительного согласования.

«Это памятник, который ранее был установлен городом. Его просто необходимо восстановить», – отметила член комиссии по ЖКХ общественной палаты Реутова Юрия Подымахина.