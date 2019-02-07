РИАМО - 7 фев. Самозахват земельного участка на съезде с 43-го километра МКАД на улицу Академика Варги пресекли инспекторы столичной Госинспекции по недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Земельный участок площадью свыше 1 тысячи квадратных метров неизвестные огородили забором и бетонными блоками, а на территории несанкционированно разместили бытовки. Часть земельного участка площадью 404 квадратных метра была захламлена использованным асфальтным покрытием, грунтом и прочими отходами.

«За использование земельного участка без оформленных правоустанавливающих документов на землю и захламление территории организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей», – сказал глава Госинспекции Владислав Овчинский.

В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Земельный участок освобожден: забор демонтировали, а мусор вывезли, резюмировал начальник контрольного ведомства.