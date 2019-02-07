РИАМО - 7 фев. Подмосковный аэропорт «Жуковский» стал победителем в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 миллионов человек» на премии «Воздушные ворота России», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Подведение итогов ежегодной отраслевой премии «Воздушные ворота России» прошло 6 февраля в рамках открытия VI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS–2019.

«Учитывая молодость аэропорта «Жуковский», для нас особенно приятно уже в третий раз становиться номинантами конкурса. В 2016 году – еще до открытия аэропорта – мы были отмечены в качестве лучшего инвестиционного проекта, в прошлом году победили в номинации аэропортов с пассажиропотоком до 500 тысяч пассажиров, а сегодня – стали лучшими в следующей «весовой категории», – отметил генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Премия «Воздушные ворота России» – престижная награда, учрежденная Reed Exhibitions – мировым лидером в организации массовых мероприятий при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта и министерства транспорта России.

Целью премии является выявление наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов России. В экспертный совет включены представители ведущих авиакомпаний страны, руководители отраслевых ассоциаций и ведущие журналисты отраслевых изданий.

Награда в основной номинации – «Лучший аэропорт» – вручается по итогам оценки основных параметров операционной деятельности, включая показатели работы различных аэропортовых служб, уровень обслуживания пассажиров, безопасность, организацию неавиационной деятельности. Награда присуждается в нескольких категориях – в зависимости от пассажиропотока аэропорта.

Аэропорт «Жуковский» – российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23-х километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысяч метров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.

В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 1 161 633 пассажиров – на 173% больше, чем годом ранее. Этот результат выводит «Жуковский» на первое место в Европе по темпам роста пассажиропотока.