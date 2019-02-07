РИАМО - 7 фев. Ситуация с выплатой заработных плат в Подмосковье будет оставаться на постоянном контроле областных прокуроров, сообщил в четверг прокурор Московской области Алексей Захаров.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2018 год. В ходе мероприятия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил областных прокуроров за успешную работу по снижению уровня преступности в регионе.

«В наступившем году всем прокурорам необходимо держать ситуацию с выплатой заработной платы на постоянном контроле. Не ограничиваясь принятием стандартного перечня мер реагирования, нужно четче координировать усилия правоохранительных, контролирующих и муниципальных органов для более комплексного воздействия на все субъекты трудовых правоотношений», – сказал Захаров в ходе заседания.

По его словам, в 2018 году в целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан подмосковные прокуроры принесли 338 протестов, по которым отменено и изменено 322 незаконных правовых акта. В суды направили более 3 тысяч исков и внесли свыше 1,3 тысячи представлений.

«К дисциплинарной и административной ответственности за нарушения трудового законодательства привлечены почти 2 тысячи лиц. По направленным прокурорами в органы следствия материалам возбуждены 17 уголовных дел», – заключил Захаров.