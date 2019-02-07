РИАМО - 7 фев. Пьяная ссора сожителей в Раменском районе закончилась поножовщиной, мужчину госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Пятого февраля в 20:00 в деревне Захарово Раменского района бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1969 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции его сожительница 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина задержана.