РИАМО - 7 фев. Подмосковное предприятие «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ») направило в прошлом году 420 миллионов рублей на природоохранную деятельность и мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В «ВМУ» уделяют повышенное внимание экологической безопасности, здесь на постоянной основе осуществляют контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны основной промышленной площадки, составляется ежегодный отчет для Роспотребнадзора.

«В 2018 году на природоохранную деятельность и комплекс мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду было направлено 420 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Специалисты центра по совершенствованию технологий производства и отдела экологического надзора проводят мониторинг экологического состояния полигона вторичного материального ресурса – фосфогипса. Здесь исследуют пробы на содержание загрязняющих веществ в атмосфере, контролируют состояние почвы вокруг полигона. Также экологи предприятия ежегодно проводят экологические мероприятия по рекультивации полигона.

Кроме того, АО «ВМУ» ведет планомерную работу по очистке сточных вод двух районов – Воскресенского и Егорьевского. В 2018 году в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод провели капитальный ремонт отстойников, а также заменили системы аэрации и отражательных щитов в отстойниках.

Предприятие проводит работу и для снижения техногенной нагрузки. В частности, в цехе экстракционной фосфорной кислоты установили новые фильтр-прессы.

Помимо этого, важным направлением в работе предприятия является информационно-просветительская деятельность: проводятся регулярные уроки экологии для учащихся воскресенских школ и студентов московских вузов, лекции от специалистов профильных служб, Дни открытых дверей на промплощадке.

На протяжении 2018 года химкомбинат реализовывал такие научно-просветительские проекты, как «Мы возвращаем воду к жизни», «Живая среда» и мультипликационный проект для дошкольников «Приключения Колбочкина». Воскресенские химики приняли участие в экологических акциях «Каштаны Докторова», «Лес Победы», «Посади свое дерево», «Час Земли» и ярмарке экопроектов.

Кроме того, предприятие стало партнером муниципального конкурса исследовательских работ «День науки», выступило организатором экологического велоквеста, викторины «Химики спрашивают: экология и промбезопасность», а также квеста для старшеклассников в рамках проекта «Воскресенк – город молодых».