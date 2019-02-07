РИАМО – 7 фев. Подмосковное управление ФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ТД «ТосолНН» по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ФГУП Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России, в отношении ООО «ТД «ТосолНН» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку водного раствора пропиленгликоля для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. В связи с нарушением ООО «ТД «ТосолНН» условий исполнения контракта, заказчик расторг контракт в одностороннем порядке», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.