РИАМО- 7 фев. В подмосковном Чехове нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение капитального ремонта внутренних помещений местной дирекции по управлению имуществом, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в областном ведомстве рассмотрели жалобу ООО «2Б проект» на действия МБУ «Дирекция по управлению имуществом городского округа Чехов» и МКУ «Центр конкурентных закупок» городского округа Чехов при проведении электронного аукциона на выполнение капитального ремонта внутренних помещений МБУ «Дирекция по управлению имуществом городского округа Чехов».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу фирмы обоснованной. Антимонопольное ведомство выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.