РИАМО - 7 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил областных прокуроров за успешную работу по снижению уровня преступности в регионе.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2018 год.

«Я хочу начать со слов благодарности. <…> Само по себе снижение преступности - это не простая задача, но когда в течение пяти лет мы регулярно видим положительную динамику, это говорит о том, что вся система работает достаточно стабильно и хорошо. Вместе с тем, что касается безопасности, мы об этом говорили и на коллегии в МВД - наша стратегическая задача делать так, чтобы человек чувствовал себя защищенным», - сказал Воробьев.

В свою очередь, прокурор Московской области Алексей Захаров рассказал, что в Подмосковье более чем на 12% сократилось число убийств, почти на 14% – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, на 16% снизилось число зарегистрированных изнасилований, на 11% - разбоев и грабежей, на 8,6% – краж.

«Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 2%. Следует отметить, что уровень преступности в Подмосковье снижается на протяжении последних пяти лет», - заключил Захаров.