РИАМО - 7 фев. Сведения в отношении ООО «Град Строй Проект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №87, в отношении ООО «Град Строй Проект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Учреждение заключило с обществом контракт на разработку индивидуального проекта на капремонт детского сада, однако фирма нарушила условия исполнения контракта.

«Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Град Строй Проект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.