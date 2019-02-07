РИАМО - 7 фев. Арбитражный суд поддержал постановление подмосковного управления ФАС о привлечении администрации городского поселения Андреевка городского округа Солнечногорск к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее ведомство выдало администрации предписание о прекращении нарушения правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«Согласно предписанию, администрации надлежало принять мотивированное решение о возможности (невозможности) отказа от проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 39 правил», – отмечается в материале.

В связи с неисполнением предписания управлением вынесено постановление о привлечении администрации поселка к административной ответственности. Не согласившись с указанным постановлением, администрация обратилась в суд.

Арбитражный суд Московской области отказал администрации Андреевки в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного УФАС.