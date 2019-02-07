РИАМО - 7 фев. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть трехлетнего ребенка, в подмосковном Подольске задержаны его опекуны, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в семье опекунов (часть 4 статьи 111 УК РФ) и еще одно дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов опеки (часть 2 статьи 293 УК РФ). В отношении опекунов также возбуждено дело по факту неисполнения ими обязательств по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

«Установлено, что брак между опекунами фиктивный – муж в действительности является сожителем старшей родной дочери подозреваемой. Фиктивный брак заключен с целью удвоения размера пособий, получаемых от государства на содержание опекаемых детей. В семье трое родных и трое детей под опекой, включая погибшего», – уточняется в сообщении.

Следователи планируют допросить опекунов ребенка, сотрудников органов профилактики и жителей дома.

Двадцать девятого января 2019 года в приемное отделение Подольской детской городской больницы поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Мальчик был в коме. Не приходя в сознание, ребенок скончался в больнице 4 февраля.

В семье, где погиб мальчик, есть трое родных детей и еще трое под опекой. Последним шесть, три и 1,5 года. В ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что приемные малыши временно переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего.