РИАМО - 7 фев. В 2018 году социально ориентированные организации в Москве смогли сэкономить 3,6 миллиарда рублей на аренде благодаря льготным программам города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«Льготные программы, реализуемые городом, позволили в 2018 году сэкономить 3,6 миллиарда рублей организациям, предоставляющим услуги в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры и религии. Так, для вышеуказанных компаний ставка арендной платы составляет не стандартные 1,5% от кадастровой стоимости, а 0,05%, что сокращает их расходы в 30 раз», – отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Столичные власти активно оказывают имущественную поддержку организациям, предоставляющим услуги в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, и религии, устанавливая льготные ставки арендной платы за земельные участки.

«На сегодняшний день льготная ставка аренды земли предоставлена 577 социальным организациям, арендующим земельные участки общей площадью 1200 гектаров», – дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Порядок расчета арендной платы за земельные участки предусмотрен постановлением столичного правительства «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».