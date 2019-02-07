РИАМО – 7 фев. Бесконтактные платежи смартфоном в России начинают вытеснять традиционный способ расчета банковскими картами, пишет в четверг газета «Известия».

«Данная функция стала настолько популярной, что в 2018 году количество таких транзакций по сравнению с 2017-м увеличилось в пять раз и составило почти 133 миллиона. И это при том, что мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay (Google Pay) официально заработали в России только в 2016-2017 годах», – говорится в материале.

Главная причина такого роста популярности платежей смартфонами — это простота, удобство и даже влияние моды, считают эксперты. Многие люди больше не носят с собой кошельки и портмоне, поскольку и платежные, и дисконтные карты физически уже не нужны – они все находятся в смартфоне.

На рост популярности NFC-платежей влияют и производители смартфонов, которые обеспечивают все большее количество моделей этим функционалом.

«За прошлый год количество проданных телефонов с функцией бесконтактной оплаты выросло на 41% и составило 11 миллионов штук. Граждане потратили на них суммарно 304 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем годом ранее», – отмечается в статье.

Однако у такого тренда есть и свои минусы, предупреждают специалисты. У граждан снижается самоконтроль, и они совершают больше покупок, чем им необходимо. Ведь такой «игровой» способ оплаты стимулирует увеличение количества трат.

Пользователи, использующие гаджеты в качестве оплаты, примерно на 20% активнее совершают транзакции, чем клиенты, которые рассчитываются обычной картой, заключает издание.