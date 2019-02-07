РИАМО – 7 фев. Вооруженный мужчина совершил нападение на почтальона, разносившего пенсии в Сергиевом Посаде, сообщает РЕН ТВ.

«Нападавший выстрелил ему в голову три раза на улице Дружбы. После этого он скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь представитель ГУ МВД по Московской области отмечает, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поимку преступника.