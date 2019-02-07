РИАМО - 7 фев. В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1 миллиона рублей под видом продажи туристских продуктов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В период с 2016 по 2017 год обвиняемая, являясь исполнительным директором коммерческой организации, заключала с гражданами договоры о реализации туристского продукта, согласно условиям которых компания брала на себя обязательства по бронированию у туроператора и передаче туристам прав на заказанные поездки в Турцию, Вьетнам, Марокко и Тунис.

«Получив денежные средства, фигурантка взятые на себя обязательства не выполняла, а полученные деньги не перечисляла туристическому оператору. Таким образом женщина похитила свыше 1,1 миллиона рублей у 11 граждан», – говорится в сообщении.

Возбуждены 11 уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество), соединенных в одно производство. В настоящее время уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.