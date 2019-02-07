РИАМО – 7 фев. Жителя Каширы задержали по подозрению в совершении разбойного нападения, ранее он в образе популярного киногероя Терминатора обнес кассу на одной из автозаправок, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Кашира Московской области задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что злоумышленник вошел в помещение автозаправочной станции, расположенной в деревне Барабаново.

«Угрожая кассиру, он выстрелил из ружья в потолок. После чего похитил из кассы денежные средства и скрылся», – дополнила Волк.

Она отметила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

«В ходе обыска по месту его проживания обнаружен предмет, конструктивно схожий с ружьем. Изъятое оружие направлено на экспертизу», – заявила Волк.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кашире возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ («Разбой»).

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключила Волк.