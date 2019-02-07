РИАМО - 7 фев. На юго-западе Москве произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Около 23:00 в районе дома 7 по улице Поляны произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП один человек пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.