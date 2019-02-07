РИАМО - 7 фев. Российская столица вошла топ-3 самых популярных городов страны для путешествий на День святого Валентина, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Стали известны города России, популярные для путешествий на День святого Валентина или День всех влюбленных. В первой пятерке у туристов Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Ярославль», – говорится в сообщении.

Туристы бронируют поездки в Москву, в среднем, на две ночи и тратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки.

Для отдыха на море в феврале чаще всего выбирают Сочи и Ялту, а для горнолыжного отдыха – Красную Поляну и Шерегеш.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 13 по 16 февраля.