РИАМО - 7 фев. После многочасовой задержки самолет авиакомпании Nordwind вылетел из «Шереметьево» во Вьетнам, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы аэропорта.
«Борт вылетел», – сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали СМИ, изначально рейс должен был вылететь в 16:30 6 февраля, затем рейс перенесли, после этого начались задержки. Всего вылета ждали 439 пассажиров, на время задержки их обеспечили всем необходимым. Несколько человек сдали билеты, отказавшись от поездки.
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